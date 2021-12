Otto e mezzo, Lilli Gruber spiazza Ilaria Capua: "Saremo fuori dalla pandemia tra due anni?". Risposta agghiacciante

08 dicembre 2021 a

Ilaria Capua, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La 7, nella puntata di oggi 8 dicembre, viene spiazzata da una domanda della conduttrice. "Lei pensa che fra due anni saremo fuori dalla pandemia?", chiede la Gruber. E a quel punto la scienziata non risponde né con un "sì" e nemmeno con un "no". Resta sul vago. "Bisogna raggiungere un elevato livello di immunizzazione. Nei Paesi dove ci si avvicina al 90 per cento la situazione va bene ma ci sono tanti Paesi in cui si è al 30, 40 per cento. Usciremo dalla pandemia quando tutti ci vaccineremo", spiega la Capua.

Quanto alla variante Omicron Ilaria Capua sottolinea che di essa è stato detto "troppo, tanto e male" e che ha subìto una "gogna mediatica". Commentando gli ultimi studi sulla variante Omicron resi noti dall'Oms, l'esperta osserva: "E' più contagiosa ma meno aggressiva, e questa è una buona notizia". Quindi prosegue: "E' un virus un po' diverso dai precedenti e ci sta che sfugga ai vaccini. La terza dose è l'ultimo pezzo del muro che stiamo costruendo".

E conclude Ilaria Capua: "Se uno è vaccinato con tre dosi la risposta è ottima". Insomma, il concetto è sempre quello: vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi.

Oggi infatti Pfizer e Biontech hanno comunicato che con la terza dose di vaccino anti Covid i test condotti in laboratorio hanno dimostrato che lo sviluppo degli anticorpi è moltiplicato per 25 volte. E sono validi anche contro la Omicron.

