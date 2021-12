Massimo Ferrero disperato: "Voglio fare una telefonata", chi vuole chiamare dal carcere. Nome impensabile

11 dicembre 2021 a

Massimo Ferrero si trova nel carcere milanese di San Vittore dopo che la Procura di Paola lo ha accusato di bancarotta fraudolenta e di reati societari, con distrazione di 13 milioni di euro dalle sue aziende calabresi che sono fallite. L’ormai ex presidente della Sampdoria è in attesa che il tribunale del Riesame di Catanzaro fissi l’udienza per decidere se accogliere o meno la richiesta dei suoi legali, ovvero quella di rendere meno pesante il provvedimento cautelare, facendolo passare dal carcere ai domiciliari.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, un consigliere regionale è andato a trovarlo nella giornata di venerdì 10 dicembre. Ferrero si sarebbe commosso parlando dei suoi figli: “Vorrei sentirli, non ci sono ancora riuscito. Quando ho chiamato l’ultima volta loro non c’erano. Reggo questa situazione solamente per loro. A 70 anni, trovarmi qui mi fa crollare il mondo addosso e non riesco a farmi una ragione di tutto questo”. Ferrero si è detto preoccupato anche per i suoi 600 dipendenti “che adesso rischiano di non avere più un lavoro”, ma avrebbe comunque trovato la voglia di scherzare.

A un certo punto, infatti, avrebbe chiesto di “fare una telefonata a Quagliarella”, il calciatore della Sampdoria a cui risulta essere molto legato. Ora la sua speranza è quella di tornare a casa entro Natale, anche se agli arresti domiciliari. Intanto ieri sera si è goduto la notizia della vittoria della sua Samp nel derby contro il Genoa, battuto per 3-1.

