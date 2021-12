Charlene di Monaco "ha il volto sfigurato, ecco perché si nasconde": l'ultimo terrificante scoop

13 dicembre 2021 a

Ora, su Charlene di Monaco, piove un'ultima drammatica testimonianza. Da prendere con le pinze, ovviamente, come tutto quello che riguarda la Wittstock, tornata dopo lunghi mesi nel principato salvo poi sparire nuovamente nel nulla, pare ricoverata in una clinica svizzera, il tutto mentre il matrimonio col principe Alberto sembra essere naufragato da tempo.

Charlene di Monaco "quasi morta". Conferme sconvolgenti dal Sudafrica: "Eppure Alberto...". Accusa tombale

Ma come detto, ora, si rincorrono nuove voci. Secondo quanto scrive Pilar Eyre, giornalista spagnola esperta di faccende che riguardano i reali europei, Charlene di Monaco si terrebbe lontana dagli sguardi del pubblico poiché "sfigurata dopo un intervento di chirurgia plastica". Questo è quanto la giornalista scrive sul proprio blog: pare che la principessa, infatti, avrebbe subito gravi conseguenze in seguito a lifting facciale al quale si era sottoposta a Dubai.

Charlene di Monaco? "A rischio infezione". Dopo la malattia, pure il Covid: la rivelazione del padre

Da par suo Alberto, in un'intervista a Page Six, aveva escluso sia Covid sia chirurgia estetica come cause del malessere della moglie. Ma non per la Eyre, secondo cui sarebbe "sfigurata" e addirittura "si nasconde alla vista del pubblico". Per inciso, la giornalista è una fonte autorevole, nel 2014 finalista del prestigioso premio spagnolo Planeta. La sua teoria è stata esposta nel blog che cura ogni settimana su Lecturas: nell'ultimo post ha fatto notare come Charlene abbia indossato per tutto il tempo una copertura per il suo viso dopo il ritorno a Monaco. E ancora, la giornalista dice di non credere alla versione di Palazzo Grimaldi secondo cui le foto pubblicate con la famiglia senza mascherina siano effettivamente dello stesso giorno. E il mistero, insomma, cresce e continua.

