Otto e Mezzo, Selvaggia Lucarelli picchia duro: "Se lo fa Lilli Gruber, tutto ok". Vaccino, perché è intoccabile

Nelle scorse ore è stato molto dibattuto sui social quanto accaduto a Otto e Mezzo, con Lilli Gruber che ha chiesto a Francesco Borgonovo se fosse vaccinato, senza ricevere una vera risposta. Selvaggia Lucarelli ha colto la palla al balzo per fare polemica, ricordando anche un episodio che sembra essersi legata al dito: “La Gruber chiede a un ospite se è vaccinato ed è ok - ha twittato - io chiedo a Mietta se è vaccinata e una settimana di polemiche con giudizi osceni di colleghi annessi”.

A Otto e Mezzo è stata bagarre tra la Gruber, Borgonovo e gli ospiti in studio. Tutto è partito dalla domanda della padrona di casa: “Tu ovviamente sei vaccinato, no?”. “Questi sono affari miei”, è stata la risposta. “Ma che problema c’è a dire se sei vaccinato?”, ha insistito la giornalista di La7. Da qui è nato un botta e risposta tra Borgonovo e Giannini: “Sono dati sensibili”, “ma non essere ridicolo dai. Tieniti la tua privacy, certo, siete garantisti”.

L’episodio a cui ha fatto invece riferimento la Lucarelli è quello avvenuto un paio di mesi fa a Ballando con le stelle, dove Mietta è stata esclusa dalla competizione dopo essere risultata positiva al Covid. “Lei è vaccinata?”, aveva chiesto Selvaggia una volta appresa in diretta la notizia della positività dell’artista. La quale invece non ha fatto il vaccino, giustificando la cosa con problemi di salute personali: da lì è scaturita una grossa polemica, che si è trascinata per giorni.

