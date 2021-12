Selvaggia Lucarelli, "le t***e rifatte e le reazioni avverse del vaccino anti Covid". Attacco senza precedenti

13 dicembre 2021 a

Botte da orbi social tra Selvaggia Lucarelli e la influencer e modella Chiara Nasti. Quest'ultima su Instagram si è esposta mettendo in serio dubbio l'efficacia del vaccino contro il Covid parlando delle sue reazioni avverse sui più giovani. Dopo aver deciso di non vaccinaris, l'ex fidanzata del centrocampista dalla Roma Nicolò Zaniolo ha contratto il Covid lo scorso novembre. La Lucarelli, da sempre in prima fila nella battaglia a favore della campagna di vaccinazione e schierata contro i no vax, al punto da finire per essere pesantemente insultata e aggredita in piazza a Roma un paio di settimane fa, non esita a mettere alla berlina la 23enne, accusata di fare propaganda anti-vaccino senza cognizione di causa.

"Visto che la ragazza è così attenta al problema reazioni avverse, potrebbe raccontare quelle da anestesia totale e locale, da sostanze utilizzate nella medicina estetica e così via visto che a 17 anni si era già sottoposta a operazioni impegnative per aumentare il seno e con la medicina estetica mi sembra avere una certa confidenza. Di sicuro più che con i vaccini". Il post su Instagram dell'opinionista ha scatenato la consueta raffica di commenti selvaggi, pro e contro. Anche perché non mancava una puntatina ulteriormente polemica nei confronti della Nasti: "Per andare all’Isola dei Famosi quanti vaccini hai fatto?", è la battuta relativa alla partecipazione della influencer al reality in Honduras, nl 2018.

A quel punto, la Nasti non poteva non replicare: "Solo perché ti sta sul ca***o il mio aspetto estetico da quando avevo 17 anni non ti dà il diritto di attaccarmi ogni volta. Fai passare dei messaggi gravissimi. Nessuno può esprimere più il proprio pensiero. Io lo faccio quando voglio e come mi pare. Tu sei una povera pazza che ce l’ha con tutti e lo sai". Non paga, ha aggiunto: "Mi fai passare per una bambola gonfiabile per aver fatto solo un paio di t***e due volte, perché ho avuto dei problemi. Scatenando odio soltanto perché uno la pensa in maniera diversa da te. Mi spiace, perché tra l’altro sei una persona apparentemente acculturata ma poco intelligente". Alla prossima puntata.

