Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli demolisce lo show? "Ecco chi vincerà", terremoto in Rai

Sabato 18 dicembre andrà in onda su Rai 1 la finale di Ballando con le Stelle. E' già tempo, dunque, di pronostici e previsioni sul vincitore. Selvaggia Lucarelli, giurata del talent, avrebbe le idee molto chiare al riguardo. I finalisti che si sfideranno nell'ultima gara sono Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Arisa, Morgan e Federico Fashion Style. Ma ce ne sarà anche un altro, ripescato dopo uno spareggio tra Alvise Rigo, Mietta e Bianca Gascoigne.

Rispondendo a un fan su Instagram, la giornalista ha rivelato di essersi già fatta un'idea sul vincitore, ma allo stesso tempo ha detto di non volersi sbottonare al momento: "Chi vincerà? La persona a cui ho scritto la dedica sul mio libro, ma non dico chi…Vediamo se indovino”. A chi invece le ha chiesto cosa avrà intenzione di fare dopo che questa edizione di Ballando sarà finita, lei ha risposto in modo ironico: "Credo che dichiarerò guerra alla Polonia".

La Lucarelli poi ha risposto a un altro follower, che le ha detto di non riuscire proprio ad immaginarsela impegnata nelle faccende di casa. A quel punto la giurata di Ballando con le stelle ha fatto sapere che si occupa lei in prima persona di pulire casa: “Sbagli perché non ho nessun collaboratore domestico, ma in compenso ho in casa due persone che non collaborano”.

