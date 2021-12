Non è l'arena, Francesca Donato ride per le immagini dalla terapia intensiva: lo sfregio in diretta

16 dicembre 2021 a

Scontro in studio da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 15 dicembre, tra Sandra Amurri e Francesca Donato. "Se io fossi un sindaco farei degli schermi giganti nelle piazze con le immagini dalle terapie intensive per far capire come si finisce se non si fa il vaccino", propone la giornalista. E l'europarlamentare no vax ride. "Da ridere c'è poco, poi mi dice che la offendo", attacca la Amurri. "C'erano quattro vaccinati in quel reparto", sbotta la Donato. Quindi la Amurri ribatte: "Ma quelli avevano patologie pregresse gravissime".

Niente da fare. La Donato insiste: "C'è una grande pressione psicologica sui medici quindi è normale che non ce la facciano più. Ci vuole assistenza psicologica sia ai medici che ai pazienti", E ancora: "Devono essere seguiti. Non c'è nessun sarcasmo". "Il problema per lei è capovolto", tuona la Amurri, "di cosa sta parlando? Dice delle cose che non sono vere".

La Amurri poco prima si era scontrata con Zeno, giovane No vax e No green passi: "Lui non è vaccinato? Allora mi metto la mascherina", è stata la reazione della giornalista che era seduta a fianco del ragazzo (a distanza di sicurezza). "Fa bene... - la provoca lui -. Io ho il tampone negativo, le ce l'ha? L'ha fatto?". E la Donato l'aveva incalzata: "Ma se lei è vaccinata perché si mette la mascherina?". La situazione poi è degenera velocemente. "Sandra, è a due metri da te", le ha detto Giletti. "Io do rispetto se lei dà rispetto", ha aggiunto Zeno.

