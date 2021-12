Matteo Salvini a L'aria che tira, il blitz: "Matteo, hai saputo?". Intevista interrotta in diretta

16 dicembre 2021 a

a

a

Matteo Salvini sta parlando con i giornalisti davanti alle telecamere quando viene "strappato" dall'assedio dal presidente di Coldiretti, Ettore Prandini: "Posso darti una notizia? Oggi il tartufo è diventato patrimonio dell'Unesco, lo comunichiamo insieme". Quindi, come mostrano le immagini mandate in onda a L'aria che tira, su La7, esplode a gioia del leader della Lega: "Ehhhhh!".

Quello di Matteo Salvini all'assemblea di Coldiretti è un intervento lampo. Il leader della Lega lo chiarisce subito quando prende la parola: "Sarò rapido, perché ho un bel volo - se Landini non me lo ferma - perché domattina (17 dicembre, ndr) sono in tribunale a Palermo per un processo su delle scelte che rifarei". Salvini parla brevemente e poi saluta: "Vado perché già i giudici non mi amano?".

E ancora: "Mi piacerebbe che l'agricoltura italiana, la politica italiana, non inseguisse gli errori degli altri, quelli dell'ideologismo ambientalismo, ma si facesse inseguire: mettiamo giù un dossier", ha detto Salvini. "Negli anni passati abbiamo giocato in difesa nel 2021. Ora dobbiamo andare all'attacco, essere protagonisti anche nel settore agricolo che è fondamentale per il nostro Paese". Quindi il leader della Lega conclude: "Ho parlato con Giancarlo Giorgetti, che oggi compie gli anni, e mi ha detto che abbiamo il via libera sull'etichettatura...". Intanto il tartufo è patrimonio Unesco.

