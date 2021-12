Maria Teresa Meli avverte Giorgia Meloni: "Perché rischia di stare fuori dai giochi"

16 dicembre 2021 a

Maria Teresa Meli, ospite a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 16 dicembre spiega che "Giorgia Meloni capisce benissimo che deve superare l'esame che se non partecipa alle elezioni del presidente della Repubblica rischia di restare fuori dai giochi della politica e quindi è lei che deve superare un esame per poter aspirare a Palazzo Chigi".

Da parte sua la leader di Fratelli d'Italia, a margine dell'evento di Confagricoltura, torna sul "presidente patriota": "Io ho indicato la ricerca di un territorio comune, io penso a un presidente della Repubblica che difenda l'interesse italiano, il nostro interesse spesso è secondario, la nostra sovranità è sotto attacco", spiega la Meloni. Ad Atreju, prosegue, "non ho detto una cosa particolarmente rivoluzionaria. Quello che ho detto non vuol dire che un patriota esista solo nel campo della destra, magari anche da altre parti, facciano i nomi, non dei passati" come Pertini "ma dei presenti".

Quindi sul presidente del Consiglio Mario Draghi: "Non sempre lo ha fatto ma Draghi ha le carte in regole per giocare una partita che ricostruisca un equilibrio in Europa rispetto allo strapotere di alcune nazioni. Draghi è sicuramente una persona che, se ha un vantaggio per noi tutti, è questa sua capacità di interloquire da pari con chiunque: deve utilizzarlo".

