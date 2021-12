Tampone obbligatorio? Bomba di Annalisa Chirico: crisi di governo, "perché vi dovete svegliare"

19 dicembre 2021 a

No, l'idea di introdurre un tampone obbligatorio anche ai vaccinati per accedere ai grandi eventi - compresi cinema e teatro - proprio non finisce di convincere. La misura potrebbe essere adottata da Mario Draghi e dal suo governo già nel Consiglio dei ministri del prossimo 23 dicembre. Una misura che però sembra sconfessare il vaccino e la campagna vaccinale.

E tra chi si schiera contro questa misura, ecco Annalisa Chirico, la firma del Foglio, la quale muove le sue critiche su Twitter. "Vaccinatevi, vaccinatevi tutti, una due tre volte, anzi ogni 6 mesi, poi dovrete fare un tampone per viaggiare, andare al cinema, teatro, stadio, concerto etc - premette in un infuocato cinguettio -. Chi pensa queste mirabolanti misure si rende conto che sono uno straordinario manifesto no-vax? Sveglia!", rimarca Annalisa Chirico.

E ancora, in un secondo cinguettio aggiunge: "46 milioni di italiani si sono vaccinati grazie alla svolta segnata dal premier Draghi: Rischio ragionato, ripartire insieme. Se adesso la linea è rischio zero, à la Conte-Speranza, lo dicano chiaramente: le forze politiche valuteranno se sostenere ancora questo governo", conclude Annalisa Chirico, affacciando l'ipotesi che l'introduzione del tampone obbligatorio possa anche condurre alla crisi di governo.

