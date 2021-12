Eugenio Scalfari, clamoroso sfondone: "Quanti erano gli apostoli". Nero su bianco, questa roba

19 dicembre 2021 a

Un clamoroso sfondone direttamente sulla pagine di Repubblica. Un clamoroso sfondone firmato niente meno che dal fondatore e padre nobile del quotidiano, ossia Eugenio Scalfari. Ma che cosa è successo? Presto detto: Barbapapà è incappato in un impensabile scivolone storico-religioso.

Nel suo lunghissimo editoriale, infatti, Eugenio Scalfari scrive infatti che gli apostoli "erano tredici". E, ancor più clamoroso, nessuno in redazione si è accorto dell'errore. Nel dettaglio, nel fondo si legge: "Gli apostoli erano tredici, uno dei quali però tradì Gesù e lo denunciò alle autorità del Tempio di Gerusalemme dalle quali fu anche pagato". Clamoroso, ma vero.

L'errore ovviamente era commentatissimo sui social. Un commento, pescato dal mazzo, è quello di Guido Crosetto: "Oggi Scalfari, nell'articolo di fondo di Repubblica, dice che gli apostoli erano 13. Si confonde con i commensali...", chiosa il gigante di Fratelli d'Italia aggiungendo una strategica emoticon con occhiolino. E poi c'è Dagospia, che rilancia la vicenda con un commento che è veleno puro. Dopo aver sottolineato come nessuno in redazione si sia accorto dell'errore, aggiunge: "Te credo: ormai i pezzi di Eugenio non li leggono manco più a largo Fochetti. Ora manca solo che il 25 nasca Gesù bambina...", conclude Dago.

