Fedez, il rapper "brutto e cattivo"? Ma quando mai: quanto spende per la poltroncina, cifre da pazzi

Ogni dettaglio della loro vita di coppia, ora, viene passato ai raggi X. E "loro" sono Chiara Ferragni e Fedez, protagonisti di The Ferragnez, la serie in onda su Amazon Prime Video in cui gli sposini si mettono a nudo, senza escludere nemmeno la terapia di coppia.

E così, chi li segue e chi ha visto la serie, indaga sui loro viaggi, sull'arredo della loro casa, sul loro modo di parlare e di porsi. E ora, rilanciata da fanpage.it, ecco un ultima, morbosa - ammettiamolo - curiosità: già, quanto costa la poltroncina rossa che chi ha visto The Ferragnez avrà individuato in diverse inquadrature?

Procediamo con ordine. L'oggetto d'arredo è piuttosto famoso, si tratta della poltrona Serie Up5_6, disegnata da Gaetano Pesce e prodotta da B&B Italia, facile da riconoscere per le forme, tonde e sinuose, senza considerare il colore assai vivace.

Disegnata nel 1986, la Serie Up resta tutt'ora attuale e un icona nella storia del design: rivestita in tessuto elasticizzato e simile a una scultura, è un pezzo che si colloca a metà tra design e arte, il tutto grazie anche a inserti tecnologici relativi al poliuretano a iniezione. Il costo? All'incirca 5mila euro. E se per Chiara Ferragni è scontato, forse lo è un po' meno per Fedez: già, non ci siamo ancora abituati al fatto che il rapper "brutto e cattivo" o presunto tale sguazzi in simile lusso...

