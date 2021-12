CartaBianca, l'anziano che si crede uccellino: con chi si presenta Mauro Corona, lo sconcerto di Bianca Berlinguer

22 dicembre 2021 a

Attimi surreali di televisione direttamente dello studio di CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, la puntata è quella di ieri, martedì 21 dicembre, l'ultima prima di Natale.

E come ogni puntata di CartaBianca, l'inizio è tutto di Mauro Corona, lo scrittore e alpinista, l'uomo dalle mille sorprese. Non a caso, non delude. Ecco che Corona si presenta in diretta insieme al suo amico Pojana, un signore di una certa età appositamente vestito da Babbo Natale.

Ma quei due insieme che combinano? Presto detto: mister Pojana cinguetta come se fosse un uccellino, mentre Mauro Corona si esibisce con Tu scendi dalle stelle, suonata con una piccola fisarmonica. Un'esibizione che lascia un pizzico interdetti e al termine della quale la Berlinguer esclama: "Ebbravi, bravissimi". Ma i due non sembrano avere intenzione di fermarsi...

Per inciso, nel suo consueto monologo, Corona ha anche parlato della corsa al Quirinale: "Silvio Berlusconi al Quirinale? Io sono all'opposto della parte politica di Berlusconi ma essendo un provocatore dico che mi piacerebbe vederlo in quel ruolo!". Dunque, su Mario Draghi, ha affermato che "è inattaccabile perché è il simbolo della serietà e dell’efficienza. Così come è inattaccabile Mattarella che è il simbolo della gentilezza ma anche della decisione quando serve", ha concluso Mauro Corona.

