Al Bano Carrisi, siluro contro Mario Draghi: "Un nonno al Quirinale? Meglio di no", come gode Berlusconi

Al Bano Carrisi prende spunto dalla prima pagina di Libero, nell'edizione del 23 novembre ( qui il link per acquistare una copia digitale del quotidiano ), e dice la sua sul testa a testa per il Quirinale: da una parte il "nonno" Mario Draghi, dall'altra il bisnonno Silvio Berlusconi, che - almeno in politica - vanta più esperienza dell'attuale premier. Lo crede anche il cantante, da sempre amico del leader di Forza Italia, che all'Adnkronos non nasconde le proprie speranze: "Draghi si meriterebbe più di quello che ha, ma per le esigenze del Paese non dovrebbe abbandonare quello che sta facendo e spero che resti a Palazzo Chigi", per questo "al Quirinale ci vedrei più il bisnonno Silvio Berlusconi".

Parole, quelle di Carrisi, al miele per il Cavaliere che da poco è diventato bisnonno: "Berlusconi ha dato lavoro a tanta gente e ha fatto cose molto importanti per il nostro Paese anche a livello internazionale, non vedo altra gente al suo livello", ha spiegato ricordando come l'ex presidente del Consiglio "ha preso la mano di Putin e quella di Bush e le ha messe insieme: fu un gesto fantastico".

Insomma, per Al Bano il Cav "è un uomo di pace e in un periodo come questo è bene che al Colle ci sia un uomo di pace". Proprio Libero ha voluto dedicare la prima pagina alla sfida Draghi-Berlusconi, con il primo che si è detto "al servizio delle istituzioni" e il secondo non intenzionato a mollare. Che vinca, dunque, il migliore.

