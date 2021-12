Giancarlo Giorgetti, lo sfogo con Mario Draghi: "Inizia a esserci insofferenza", la bordata contro i virologi

23 dicembre 2021 a

a

a

Ira di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dello Sviluppo economico si è spazientito durante la cabina di regia. Il numero due della Lega non sembra aver apprezzato la presenza fissa di virologi ed esperti del Covid in tv. Come lui, dello stesso parere il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Stando alle indiscrezioni fornite da Repubblica, Giorgetti avrebbe criticato l'invasione nei talk show di alcuni esperti.

"Quanti voti prende la Lega senza Salvini". Diamanti, un sondaggio raggelante: Giorgetti, guarda bene questi numeri

Sempre premettendo il rispetto della libertà di espressione e delle regole sull'informazione, il leghista avrebbe criticato la troppa confusione che si va a creare. "Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione", avrebbe detto al premier Mario Draghi e agli altri ministri presenti al faccia a faccia per decidere sul nuovo decreto.

Giancarlo Giorgetti: "Per sterilizzare le bollette servono almeno 7-9 miliardi"

In tempi di Covid, avrebbe affermato, non possono essere lo share e gli ascolti l'unica discriminante nelle scelte degli ospiti in tv quando si parla di pandemia e delle conseguenze sulle persone. Proprio Salvini, qualche giorno fa, aveva condiviso la hit natalizia di Matteo Bassetti, Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco, dimostrando di non aver apprezzato. Nel video i tre hanno invitato i cittadini a vaccinarsi per poter passare un Natale sereno.

Quella telefonata a Giorgetti. "Contatto", indiscrezioni su Mario Draghi: ecco perché non dorme più la notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.