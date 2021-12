Otto e Mezzo, Antonella Viola contro Giancarlo Giorgetti: "Mi spiace per lui, ma...". Virologi-politici, la rissa si infiamma

24 dicembre 2021 a

Polemica tra politici e virologi. Ad aprire le danze è stato Giancarlo Giorgetti, con uno sfogo durante il Consiglio dei Ministri di ieri, giovedì 23 dicembre, sfogo rivolto a Mario Draghi al quale in buona sostanza ha ricordato come il caos comunicativo di questi giorni sul Covid generi incertezza tra le persone. E soprattutto, quel caos, aumenta la sfiducia e lo stress delle persone.

Il tema è caldo, se ne dibatte da tempo. Si pensi allo scivolone di Mario Monti, il quale chiedeva un'informazione "meno democratica" e controllata dall'alto. Certo, Giorgetti non si è spinto a simili affermazioni, ma il tema è simile: possiamo permetterci un simile caos informativo?

E della polemica aperta dal ministro leghista se ne parla anche a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. Tra gli ospiti l'immunologa Antonella Viola, che replica in modo netto al leghista: "Giorgetti dice c'è insofferenza verso gli esperti in tv? Le persone mi scrivono perché per loro è importante ricevere informazioni, sento tantissimo affetto e riconoscenza. Mi spiace, ma questa è la mia esperienza, altrimenti avrei smesso da tempo", conclude la Viola. Insomma, per lei la polemica non regge.

