Vittorio Sgarbi, "auguri a tutti per un Santo...": brutale sfottò di Natale ai vaccinati paranoici

25 dicembre 2021 a

Irriverente, acuto, incontenibile. Semplicemente Vittorio Sgarbi. E il critico d'arte mette a segno una "zampata" anche a poche ore dal Natale, in piena vigilia. E lo fa rivolgendo i suoi peculiari auguri a tutti i suoi followers su Twitter.

Al mitico Vittorio Sgarbi basta una frase: "Auguri a tutti per un Santo Tampone", a corredo l'hashtag #sgarbeide. Ovvio il riferimento ironico del critico a un Natale dove i tamponi, appunto, la faranno da padrone, tra file chilometriche alle farmacie e test per l'auto-diagnosi venduti come il pane.

Non si può non cogliere anche un velato sfottò rivolto da Sgarbi a chi è nel panico più puro, almeno i vaccinati. Il punto è che il critico d'arte ha recentemente affermato che avrebbe invitato dei no-vax a Natale, "sono vaccinato e non ho nulla di cui preoccuparmi", aveva spiegato. E insomma, buon Santo Tampone a tutti.

