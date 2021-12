Maria Elena Boschi, buon Natale così: shorts in pelle nera, terremoto erotico

26 dicembre 2021 a

a

a

Non sono passati inosservati gli auguri di buone feste arrivati nelle scorse ore da parte di Maria Elena Boschi, che sul suo profilo Instagram ha svestito i panni politici e ha indossato quelli da persona normale. E così la deputata nonché capogruppo di Italia Viva si è mostrata in tutta la sua bellezza e sensualità, con un look piuttosto semplice ma originale, al passo con le mode di quest’anno.

Maria Elena Boschi, passione incontenibile: girano certe foto... pizzicata così, roba esplosiva | Guarda

La Boschi ha infatti sfoggiato un maglione bianco panna traforato e lo ha abbinato a un paio di shorts a vita alta neri in pelle, con vita a sacchetto. In un primo piano il suo volto appare rinfrescato, così come non manca il rossetto red passion, che è diventato uno dei suoi tratti distintivi. Nella serie di foto pubblicate su Instagram anche quella con il fratello minore, con cui ha trascorso il Natale e a cui è molto legata.

”Con l’auspicio che possiate trascorrere queste feste con le persone che più amate - ha scritto la deputata renziana - un pensiero anche alle persone che trascorrono il Natale da sole o al lavoro. Che possa essere per tutti noi un momento di speranza e serenità”. Con la Boschi non c’era però il suo amato Giulio Berruti, attualmente impegnato sul set di un film.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.