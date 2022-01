Matteo Bassetti, l'accusa a Roberto Speranza: "Sulla Omicron è l'unico a non averlo capito"

03 gennaio 2022 a

a

a

La variante Omicron è meno grave della Delta. Lo va ripetendo da giorni Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genova è tornato più puntuale che mai sui social, dove tranquillizza gli italiani. "Lo dico da 36 giorni che Omicron è meglio di Delta...gli unici che non lo hanno capito stanno a Roma. Al ministero della salute", ha scritto su un post pubblicato sulle storie Instragram. Qui Bassetti ha accusato Roberto Speranza e tutti coloro che al dicastero si occupano della pandemia.

"Succederà tra 15 giorni". Bassetti, ciò che nessuno dice sul caos tamponi e quarantena: così torneremo in lockdown

Il riferimento sembra al discorso di fine anno del ministro, in cui Speranza ha affermato che il 2022 "sarà un anno che nei prossimi mesi, a gennaio, avrà pesantemente a che fare con la pandemia", sottolineando come ci siano intensissimi confronti "con gli altri ministri europei per valutare quanto l'aumento dei casi di questa variante avrà una ricaduta sulle ospedalizzazioni, il vero nodo da comprendere. Ma è evidente che la pandemia sarà ancora il principale ostacolo dei primi mesi del 2022".

"Poco più di un raffreddore". Bassetti demolisce Speranza e Cts: "Vi siete accorti che siamo quasi nel 2022?"

Eppure secondo la maggior parte degli studi, tra cui l'ultimo pubblicato dall'infettivologo,la nuova variante è "meno aggressiva. Causa quadri clinici lievi. Raramente impegnativi", "causa più facilmente bronchiti, tracheiti e laringiti che non polmoniti"; "vaccini e immunità naturale proteggono dai ricoveri e dalle forme gravi. Meglio 3 dosi che 2". Per questo ai vaccinati "potrà colare il naso per 2-3 giorni, ma almeno non andranno in ospedale. No panico". Parole, queste, che il collega Massimo Galli non condivide. In collegamento con Agorà su Rai 3, il prof di malattie infettive dell’Università Statale di Milano ha detto chiaro e tondo: "Non mi va giù questa idea secondo cui Omicron è meno grave e anche se si infetta tanta gente questo farà da vaccinazione. Se portasse al raffreddore andrebbe benone, ma il discorso di immunità di gregge non regge come esperienze precedenti hanno dimostrato". Insomma, sulla Omicron gli scienziati conoscono ancora ben poco.

Paura per Bassetti, cosa appare sui muri del comune dove trascorre le vacanze: l'ultimo orrore | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.