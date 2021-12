Matteo Bassetti, cosa appare sui muri del comune dove trascorre le vacanze: l'ultimo orrore

29 dicembre 2021 a

Matteo Bassetti è finito da tempo nel mirino dei no-vax. Ma adesso spuntano anche le minacce e gli insulti sui muri di tutta italia. “Bassetti terrorista”, Bassetti Covidiota”, “Bassetti sei un disonore…”. Queste alcune della frasi apparse sui muri di Sauze d’Oulx, 1565 metri sul livello del mare, in Provincia di Torino. Oltre agli insulti direttamente a Bassetti, sono comparse altre scritte come “Green Pass=Ricatto Controllo Discriminazione”. In alcune caselle delle lettere qualcuno ha infilato santini raffiguranti un’immagine di Bassetti distorta.

A scatenare questa rabbia - secondo il Giornale - sarebbe stata l’iniziativa del Comune di Sauze d’Oulx di conferire a Bassetti la cittadinanza onoraria. L'onorificenza sarà consegnata questa sera, merecoledì 29 dicembre. . La decisione del sindaco Mauro Meneguzzi e della giunta di nominare Bassetti cittadino onorario non è casuale.

L’infettivologoda tempo frequenta le piste da sci di Sauze d’Oulx da molti anni e durante la pandemia ha dato una mano all’amministrazione per gestire le difficoltà dell’emergenza. "Sul fronte delle indagini, per identificare gli autori delle scritte, l’attenzione è concentrata su alcune frange no vax e no green pass. Ma non si escludono collegamenti con la realtà No Tav fortemente radicata in Valle di Susa", rivela sempre il Giornale. Insomma sembra che - secondo le indagini - la rabbia no-vax sia molto simile a quella contro l'Alta Velocità che da anni è presente nella zona.

