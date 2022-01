Diego Fusaro, sciacallaggio-choc su Massimo Galli: "Si è salvato dal Covid? Ne siamo felici, ma..."

07 gennaio 2022 a

Una notizia che colpisce, quella emersa oggi, venerdì 7 gennaio: Massimo Galli, l'infettivologo del Sacco di Milano, è risultato positivo al Covid nonostante la terza dose di vaccino. Colpito da Omicron, ha spiegato: "Sono stato una schifezza". Ma dopo qualche giorno di sintomi ne è uscito, senza particolari problemi. E soprattutto senza particolari "cure domiciliari", così come sostenuto da La Verità, il quotidiano che ha dato la notizia.

Interpellato sul punto, quando gli hanno chiesto come si fosse curato, Galli ha risposto netto: "Chissà di che cure domiciliari stanno parlando". Un modo elegante per dire che al di là di semplici medicinali, non ha usufruito di alcun trattamento speciale, di nessuna di quelle cure sventolate e sbandierate dalla galassia no-vax e dai quotidiani che la spalleggiano.

Eppure, a Diego Fusaro, le dichiarazioni di Massimo Galli non sembrano interessare. Infatti, maramaldeggia sulla notizia della positività dell'esperto. Lo fa, con fare un poco sciacallesco, su Twitter, laddove scrive: "Massima gioia per il fatto che l'austero infettivologo meneghino Massimo Galli si è ripreso e ora sta bene. Ne siamo felici. Si era contagiato ed ammalato, nonostante le tre dosi di siero benedetto, ed è stato salvato, per sua ammissione, dalle cure domiciliari", conclude il filosofo Diego Fusaro. Pronto a tutto, insomma, per sostenere le sue tesi no-vax...

