Silvia Tortora, morta la figlia di Enzo e sorella di Gaia. Il dramma del padre in carcere, la carriera tv con Minoli

10 gennaio 2022 a

a

a

Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morta Silvia Tortora, figlia del grande Enzo Tortora e sorella di Gaia Tortora, vicedirettore del TgLa7 a fianco di Enrico Mentana. Silvia aveva 59 anni ed era una stimatissima giornalista e per tv e carta stampata, spesso ospite in vari talk.

"Stronz***e". Morisi e manette, Di Battista perde il controllo (e la faccia): raptus a La7 con Gaia Tortora | Viedo

La figlia d'arte è scomparsa nella notte tra domenica e lunedì in una clinica romana. La sua carriera era iniziata negli anni 80 a fianco di Giovanni Minoli, nello storico programma Mixer, e proseguita sempre a fianco dell'illustre collega in La storia siamo noi, per cui aveva realizzato prestigiose interviste a grandi personalità politiche e culturali italiane ed internazionali.

"Sarà Renzi a dare le carte". Quirinale, il retroscena di Gaia Tortora: "Chi sarà eletto al quarto passaggio"

Silvia Tortora aveva inoltre collaborato con il settimanale Epoca e nel corso della sua carriera aveva pubblicato anche diversi libri tra cui Cara Silvia (Marsilio 2002), toccante memoriale che raccoglie le lettere che il padre Enzo le scrisse dal carcere durante la sua famigerata e ingiusta prigionia con l'accusa di traffico di stupefacenti. Dal 2009 ha condotto Big - La via del cuore la via della ragione con Annalisa Bruchi. Nel 1990 aveva conquistato anche le pagine dei rotocalchi rosa per il suo matrimonio con il grande attore francese Philippe Leroy, di 30 anni più anziano di lei, da cui ha avuto due figli, Philippe e Michelle.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.