L'aria che tira, Ignazio La Russa: "Ho registrato quello che hai detto". Scacco matto a Myrta Merlino, una bomba su Draghi

Myrta Merlino è tornata in onda dopo la pausa per le feste di Natale e Capodanno. L’aria che tira stavolta non è delle migliori, a causa del netto peggioramento della situazione epidemiologica, strettamente connesso al dilagare della variante Omicron. “Ho difeso molte scelte di questo governo - ha dichiarato la conduttrice di La7 in apertura - ma oggi non posso fingere di non vedere, qualcosa non sta funzionando”.

“Qualche settimana fa - ha aggiunto la Merlino - il nostro Paese era in netto vantaggio nei confronti della pandemia e anche delle grandi nazioni europee mentre oggi sembra di nuovo in affanno. Alcune decisioni di queste ultime settimane mi sono parse un po’ frettolose e inutilmente punitive nei confronti di chi, come molti di noi, si è vaccinato non una, non due, ma addirittura tre volte. Perché mettere in atto l'obbligo vaccinale dal 15 febbraio - si è chiesta la Merlino - e perché infliggere solo 100 euro di multa a chi non lo rispetta? È una cifra ridicola e offensiva per quei vaccinati che hanno fatto il loro dovere”.

L’intervento della padrona di casa è piaciuto molto a Ignazio La Russa: “Ho registrato la tua introduzione alla trasmissione. La tua critica alle incongruenze nella gestione dell’epidemia fa sì che io non abbia più bisogno di fare campagna elettorale. Le nostre posizioni sono identiche a quelle che hai espresso tu”. “Mi stai arruolando, praticamente”, ha ironizzato la Merlino. “Ti hanno arruolato a sinistra per tanti anni e ora ti arruolo io”, ha replicato La Russa.

