Daniela Santanchè in versione sexy-prof, "voi cosa ne pensate?". Look senza precedenti: clamorosa

Daniela Santanchè super sensuale. La senatrice di Fratelli d'Italia su Twitter condivide un suo scatto in primissimo piano, dietro di lei il televisore che manda in onda la conferenza stampa di Mario Draghi. Bellissima, la Santanchè si mostra con un acceso maglioncino rosso e dei grandi occhiali da vista maculati. Un look azzeccatissimo, che lascia però spazio al dibattito politico. "Conferenza stampa molto deludente per me, voi che ne pensate?", è la domanda che porge agli utenti.

Tante le repliche. Tra chi scrive: "Non perdo tempo ad ascoltare primi ministri incompetenti e teleguidati dai poteri forti. Spero sempre, da fesso, che i politici italiani tutti si uniscano e lo facciano in galera. Lo so sono fesso e sognatore". E chi commenta: "Una delusione, quello che dice è vergognoso, non è il suo mestiere, ma andrebbe fermato, non possiamo essere l’unico paese occidentale con un obbligo non costituzionale, c’è da andarsene da questo paese, peccato perché è il più bello del mondo, però non se ne può più". C'è anche chi fa riferimento ai filtri applicati dalla senatrice agli scatti social: "Filtro per filtro, facciamo le cose fino in fondo", scrive uno mentre un altro pubblica un'immagine della Santanchè ringiovanita al punto da sembrare una bambina.

L'imprenditrice settimane fa era finita nel mirino del web dopo aver pubblicato uno scatto ritoccato, tanto da renderla quasi irriconoscibile. "La mia segretaria – si era giustificata – mi ha regalato quel bel maglioncino rosso, poi mi ha fatto una foto. Credo che abbia aggiunto un filtro per evidenziare il rosso fuoco del colore. Si è trattato di un gioco, un divertissment. Evidentemente colpisce perché il risultato è gradevole".

