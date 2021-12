Selvaggia Lucarelli, sfregio a Daniela Santanchè per questa foto: "Sembra il giorno dei morti, in testa..."

25 dicembre 2021 a

Anche nel giorno della Vigilia Selvaggia Lucarelli non si risparmia. Nel mirino questa volta ci finisce Daniela Santanchè. Il motivo? Una foto della senatrice di Fratelli d'Italia dietro al suo presepe. Un'immagine, quella pubblicata su Instagram, che scatena la giornalista: Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa in testa la coroncina del “Dia de los muertos” messicano?". Uno sfotto vero e proprio, visto che la Santanché nell'immagine indossa solo un cerchietto.

Ma non è la prima volta che le due si punzecchiano a vicenda. Qualche tempo fa, a inizio pandemia, era stata la Santanché a replicare a un post della Lucarelli: "Improvvisamente - scriveva la senatrice di FdI - si è messa a fare da sentinella pro quarantena. Fa piacere che finalmente ci sia arrivata anche lei. Ognuno ha i suoi tempi...".

Il commento in questione seguiva quello della giornalista che sui sociale se ne usciva così: "Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina sono 1 miliardo e 300 milioni. È morto lo 0,0000043% della popolazione. Giusto per ricordare i numeri della psicosi per cui si ha paura di ordinare involtini primavera". Acqua passata, visto che ora la Lucarelli è sempre in prima linea a favore delle restrizioni contro il Covid.

