Costa Concordia, ricordate la presunta amante di Schettino? Ecco cosa fa oggi, 10 anni dopo

A ridosso dell'anniversario della tragedia della Costa Concordia, torna il nome di Domnica Cemortan. La giovane, che nel 2012 venne considerata da tutti l'amante del capitano Francesco Schettino, ha cambiato definitivamente vita. All'epoca 25enne, dopo il dramma che portò alla morte 32 persone, Domnica è tornata a Chisinau e avrebbe completato gli studi universitari. A riferirlo mowmag.com, che ha verificato il profilo Facebook della ragazza.

"In seguito - si legge - pare abbia deciso di buttarsi in politica e il suo attivismo pare l’abbia portata a costituire una Fondazione che porta il suo nome e opera nel sociale e in difesa delle donne". Non solo, perché il sito parla anche di alcuni articoli di attualità da lei scritti, al punto da farla diventare un'opinionista quotata tra le tv locali e nazionali. Nel lontano 2012, interrogata sulla presunta storia tra lei e Schettino, Domnica ammise: "Quando a bordo è presente un certo numero di passeggeri, tutti della stessa nazionalità, il comandante li riunisce in una sala della nave e li accoglie con un messaggio di benvenuto. I russi erano parecchi. Ce n’erano almeno un centinaio ogni crociera. Schettino non parlava il russo ed ero io a preparargli il testo da leggere in pubblico".

E ancora: "Il testo va trascritto dall’alfabeto cirillico a quello latino tenendo conto della fonetica… A guidarlo nella lettura ci deve essere una persona di madre lingua. Che per il russo ero io… Eravamo nello studio, annesso alla cabina del comandante. Il mio lavoro cominciava il mattino all’alba e finiva a notte fonda. Non sono in tanti a circolare per la nave in quegli orari. Quasi tutti dormono. E si può osare qualcosa di più. Ho nascosto la relazione con Schettino per proteggere me, la mia vita privata e anche quella del comandante". Schettino infatti era sposato.

