DiMartedì, il professor Gibilisco: "I miei amici tutti vaccinati e contagiati". Floris sconcertato

Quarantotto milioni e mezzo di persone sono vaccinate con almeno una dose mentre i non vaccinati sono 5,6 milioni. "E' innegabile che la circolazione del virus", scrive Milena Gabanelli nel suo Dataroom su Il Corriere della Sera, "è sostenuta in larga parte da persone vaccinate". In studio, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 18 gennaio, c'è il professore no green pass Paolo Gibilisco, matematico all'Università Tor Vergata, che è un guarito Covid.

Il professore Gibilisco racconta quindi la sua esperienza: "Sono un appassionato di pallavolo e da qualche tempo non gioco più perché i miei amici, tutti vaccinati, ho capito che si spaventavano...". E prosegue il docente: "Leggo dalle chat che sono tutti contagiati ma vaccinati, anche con due, tre dosi".

Insomma, conclude Paolo Gibilisco, "bisogna guardare in faccia la realtà, quando Mario Draghi ci ha detto che con il green pass saremmo stati tutti tra immunizzati o era male informato o mentiva. E in ogni caso, questo premier non va tanto bene".

Il professore ha ovviamente provocato le rimostranze in studio di David Parenzo, che polemicamente lo ha definito "perfetto per La Zanzara, la inviterò di sicuro". Vivace anche il confronto a distanza con il professor Sergio Abrignani, membro del Cts: "II 7% degli over 50 non è vaccinato, e contribuiscono al 98% delle terapie intensive, ora c'è l'obbligo", spiega Abrignani. Ma Gibilisco ribatte: "Per 100 euro nessuno si vaccinerà, venga con me a fare le file in farmacia e vedrà che non li convincerà".





