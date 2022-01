Vaccino, la bomba di Matteo Bassetti a Tagadà: "Chi non risponde al meglio", le conseguenze del siero

19 gennaio 2022 a

Intervenuto in collegamento a Tagadà, la trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella, Matteo Bassetti ha affrontato come al solito il tema del Covid e dei vaccini. In particolare l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha svelato di aver fatto proprio oggi, mercoledì 19 gennaio, il punto della situazione nel suo reparto: “Stamattina ho guardato i ricoveri dell’ultimo mese e mezzo, neanche uno in malattie infettive per una polmonite da Covid in chi aveva fatto tre dosi di vaccino”.

“Quindi il booster - è la conclusione tratta da Bassetti dalla sua esperienza diretta - è in grado di prevenire in maniera assoluta le forme gravi del virus. Poi ci sarà sempre qualcuno in cui la vaccinazione non risponderà al meglio, ma questo accade anche per tutti gli altri vaccini. Anzi, nessuno si è mai posto il problema di quello anti influenzale che ha un’efficacia tra il 20 e il 40%. Quello contro il Covid invece sulle forme gravi funziona tra l’80 e il 95%, quindi siamo di fronte a un vaccino molto efficace”.

Inoltre Bassetti ha riconosciuto l’utilità del super green pass per spingere ulteriormente la campagna vaccinale, ma allo stesso tempo ha lanciato la sua proposta: “Dovremmo provare a semplificare un po’ il sistema, Ci sono troppe norme e leggi, molti cittadini non hanno ancora capito come funziona la quarantena e cosa fare in caso di contatto con un positivo”.

