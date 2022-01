Matteo Bassetti ridicolizza Roberto Fico: "Ma davvero in un parcheggio?". Quirinale, l'ultima follia dei terroristi del Covid

21 gennaio 2022 a

Matteo Bassetti boccia l'ipotesi di un "drive in" fuori dalla Camera per far votare i parlamentari positivi. "Dobbiamo cambiare la nostra mentalità su questa fase dell'epidemia" di Covid "quindi l'idea di far votare i grandi elettori positivi in un parcheggio, magari creando code e intasamenti, e non farli entrare alla Camera, è sbagliata". Insomma, la proposta avanzata da Roberto Fico bocciata senza appello dal virologo genovese.

Secondo il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, "possono entrare in una zona separata della Camera e votare in tutta tranquillità. Gli asintomatici con mascherina Ffp2 possono accedere in una zona diversa e anche stare insieme. Il drive-in non la trovo una buona soluzione".

E questo rientra nell'ottica di un allentamento delle misure per chi è vaccinato contro il Covid. "Oggi abbiamo stesse misure di un anno fa, dobbiamo necessariamente avere un cambio di passo", sottolinea il professore. "L'Europa si sta muovendo in maniera difforme nell'affrontare questa epidemia", osserva Bassetti, anche se "c'è da dire che nei vari Paesi le situazioni sono anche diverse. L'Austria ha varato l'obbligo vaccinale e mi pare quella più risoluta. Ma dobbiamo voltare pagina: quello che abbiamo fatto noi con l'obbligo surrettizio con il Green pass va bene e le vaccinazioni crescono, 80-90mila al giorno, un segnale buono. Penso che alla fine arriveremo a un'immunità di sicurezza nel giro di 3-4 mesi, con il 95% della popolazione vaccinata".

