Matteo Bassetti a Zona Bianca sotterra Francesca Donato: "Si deve vergognare, per colpa vostra è morta un sacco di gente"

Prima del Covid nessuno sapeva chi fosse Francesca Donato. Adesso è diventata un personaggio televisivo perfettamente calato nella parte no-vax: non è dato sapere se crede davvero a quello che sostiene, però a livello di mimiche facciali e di interventi si è costruita una carriera nei talk show notevole. I conduttori si sfregano le mani quando la hanno ospite, perché sanno che dirà sempre qualcosa di folle che farà imbestialire gli esperti presenti in trasmissione.

L’ultimo in ordine di tempo a scontrarsi con l’europarlamentare uscita dalla Lega è stato Matteo Bassetti, che non ha potuto fare a meno di reagire dinanzi all’ennesima panzana sulle fantomatiche cure domiciliari. Esponente del partito “non ce lo dicono”, la Donato ha magistralmente sostenuto che l’intero mondo scientifico nega l’esistenza delle cure domiciliari, non si sa per quale assurdo motivo. “Trovo gravissimo quello che è stato detto, ovvero che in Italia non abbiamo curato le persone con il Covid - ha dichiarato Bassetti - lei si deve vergognare come italiana, medici e infermieri sono 23 mesi che si fanno un mazzo così, abbiamo curato tutti”.

“Ma io parlo delle cure domiciliari”, ha risposto la Donato. E allora Bassetti è esploso: “Ma cosa sono? Quattro santoni millantatori hanno detto di curarsi con della roba e alcuni ci credono! La medicina dell’evidenza ci ha detto che quella roba non funziona, voi siete riusciti a trasformare in politica una questione scientifica. Lei e quelli che la seguono vi dovete vergognare: per colpa delle cure domiciliari che avete millantato è morta un sacco di gente”.

