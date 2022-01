Omicron, Matteo Bassetti a Domenica In: "Non sono stati in grado", bomba contro Speranza e Draghi

23 gennaio 2022 a

Matteo Bassetti è intervenuto a Domenica In, la storica e popolare trasmissione di Rai1 condotta da Mara Venier. Quest’ultima ha dedicato subito un blocco al Covid, come spesso fatto negli ultimi due anni: non è possibile fare altrimenti, dato che la pandemia è ancora uno dei principali temi di attualità, soprattutto nelle ultime settimane con la quarta ondata sospinta dalla variante Omicron che si è palesata in tutta la sua forza.

Dall’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova è arrivata una critica al governo presieduto da Mario Draghi e in particolare al ministro Roberto Speranza: “Le misure restrittive, dalla dad alla mascherina, non sono state in grado di arginare la variante Omicron. Cerchiamo la consapevolezza: dall’autodeterminazione del test all’uso della mascherina quando serve, usciamo dalla logica degli obblighi e delle imposizioni. Ci si vaccina, si usa la mascherina quando serve…”.

Bassetti ha portato anche l’esempio della Francia, che dal primo febbraio elimina l’obbligo di mascherina all’aperto: “È una variante che va veloce, più delle nostre misure, eliminiamole o finiamo per complicarci la vita. La burocrazia sta fermando la scuola e il lavoro: con queste regole rischiamo il lockdown di fatto”. Infine Bassetti ha chiarito che siamo in “fase di stabilizzazione” e che la terza dose è assolutamente cruciale perché “protegge dalle forme gravi. Nel mio ospedale non è stato ricoverato nemmeno un paziente con tripla dose che avesse la polmonite”.

