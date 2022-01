Sergio Mattarella, "casa zona Parioli subaffitta per 7 anni": lo strano "annuncio" comparso dopo l'elezione

31 gennaio 2022 a

Il trasloco di Sergio Mattarella, già pronto a lasciare il palazzo del Quirinale per una casa in affitto in centro a Roma, non è andato a buon fine. Il presidente, infatti, è stato rieletto dal Parlamento all'ottava votazione. Nonostante la sua ritrosia, manifestata più volte nel corso delle settimane scorse, alla fine il capo dello Stato uscente ha dato la sua disponibilità: "Se serve ci sono, anche se avevo altri piani", questo avrebbe detto ai capigruppo che sono andati a sondarlo prima del voto definitivo.

Gli "altri piani" di cui parlava Mattarella erano appunto il trasloco e il trasferimento nella sua nuova casa ai Parioli, nella quale si sarebbe riposato dopo sette anni piuttosto intensi. Questa situazione ha scatenato una valanga di parodie, fotomontaggi e meme sui social. Qualcuno, per esempio, ha rievocato il famoso fuorionda in cui, durante la pandemia, Mattarella disse al suo portavoce Giovanni Grasso che gli indicava un ciuffo fuori posto: "Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io". La frase è stata sostituita da: "Eh Giovanni, tocca fare il trasloco".

L'ironia non manca nemmeno a Guido Crosetto, che su Twitter ha scritto: "Casa zona Parioli, referenziatissimo, subaffitta per 7 anni. No b&b", come se fosse un annuncio immobiliare, insomma. Alla fine del tweet la faccina che ride a crepapelle.

