Guido Crosetto, "altissimo livello". Alessandra Sardoni? Quello che non sapevate sulla diretta di Mentana

Guido Crosetto ha scritto un post sul suo profilo Twitter nel quale elogia Alessandra Sardoni, la giornalista del TgLa7 diretto da Enrico Mentana, che ha seguito dai palazzi della politica le elezioni per il presidente della Repubblica. "Ha ragione Aldo Grasso", ha commentato il Fratello d'Italia, "Alessandra Sardoni è una professionista di altissimo livello".

Del resto la abbiamo vista tutti, durante le Maratone di Mentana. Sempre pronta, presente, sulla notizia. "A un certo punto, la sola parola d'ordine che circolava sugli schermi televisivi era 'cherchez la femme' ('non in quanto donna ma in quanto donna in gamba'), ma bastava seguire le sei maratone in sei giorni di Mentana per scoprire che la più brava di tutti era ed è Alessandra Sardoni", ha scritto appunto Aldo Grasso nella sua rubrica di critica televisiva su Il Corriere della Sera.

"Sempre puntuale, sempre ricca di informazioni, sempre imperturbabile, sempre gentile. Se deve fare una domanda, la fa in meno di 15 secondi (limite estremo per capire la bravura di un giornalista), se deve esprimere un'opinione la esprime con competenza", ha concluso Grasso. "Avrà le sue idee ma le tiene per sé o non finge di ripararsi dietro i Travaglio (inteso come categoria). In tv, dopo Mattarella, Alessandra Sardoni". E Crosetto sottoscrive.

