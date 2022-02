Pierpaolo Sileri a L'aria che tira replica a Virginia Raggi: "Lodo Dio per altre cose. Non credere al vaccino...", caos-M5s

07 febbraio 2022 a

La competenza è un valore, ma non per il Movimento 5 Stelle, soprattutto per i grillini duri e puri della prima ora come Virginia Raggi. Sta facendo discutere il commento dell’ex sindaca di Roma su Pierpaolo Sileri: alla richiesta da parte di alcuni sanitari no-vax di allontanare il sottosegretario dal M5s, la Raggi ha risposto con un eloquente ‘Dio sia lodato’.

"Dio sia lodato". L'ultima vergogna di Virginia Raggi, l'sms contro Sileri: svelato il complotto contro il collega grillino

Tutto è partito da una frase di Sileri, che aveva palesato la necessità di rendere la vita difficile ai no-vax. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, il diretto interessato ha potuto fare chiarezza: “Il senso era molto chiaro, non mi riferivo a chi non si vaccina e sta a casa, anzi quelle persone vanno aiutate e convinte perché hanno paura. Ce l’avevo con chi va in tv a pontificare, dicendo cose strane. Se ad esempio vi dico che il vaccino contiene il grafene o fa male ai bambini vi dico una bugia e questa cosa diventa pericolosa”.

Riguardo a quel ‘Dio sia lodato’ attribuito alla Raggi, il sottosegretario Sileri ha preferito passarci sopra con uno stile che poco ha a che vedere con quello dei grillini come l’ex sindaca: “Io lodo Dio per tante altre cose. Non credere nella vaccinazione è come se io da medico non credessi alla chemioterapia”.

