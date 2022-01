Domenica In, Pierpaolo Sileri non arretra: "Vi renderemo la vita difficile". Vaccino, si scatena l'inferno

30 gennaio 2022 a

a

a

Come ogni domenica, è Domenica In, il seguitissimo programma condotto da Mara Venier e in onda su Rai 1. E come ormai da quasi due anni a questa parte, da che pandemia fu, il contenitore domenicale di Viale Mazzini si apre con una parentesi dedicata all'emergenza-coronavirus, con approfondimenti su numeri, vaccini, leggi e prospettive pandemiche.

"Ma sa coniugare i verbi?". Sfondone di Matteo Bassetti da Mara Venier, scatta il linciaggio | Guarda

Ospite in studio, ecco Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla salute del M5s, ovviamente un convintissimo pro-vax. Il punto è che in settimana, Sileri ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere. Ospite a DiMartedì di Giovanni Floris, il talk-show del martedì sera, difendendo le misure adottate dal governo ha detto chiaro e tondo: "Noi, per tutelare gli italiani, vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo. Questo perché il vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso. Punto".

"Dati sui morti Covid poco chiari". Ora è ufficiale, Sileri: che cosa ancora non torna

E quel "vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo", va da sé, è stato aspramente criticato. Sileri ha detto le cose come stanno, chiare e tonde, forse però è stato troppo ruvido. Scontata, insomma, la sollevazione dei no-vax ma anche di altri commentatori che condividono le sue posizioni ma, nel caso specifico, non le sue parole. E di queste polemiche se ne è parlato a Domenica In, con la Venier che gliene ha chiesto conto. E Sileri, per tutta risposta, ha confermato, spiegando di non sentire il bisogno di prendere le distanze da quanto affermato da Floris. Le conseguenze? A tempo zero, sui socia, è ripartito il cannoneggiamento contro Sileri. La dura vita al tempo del Covid (e dei social).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.