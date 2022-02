Nanni Moretti brutalizzato da Alessandro Haber: "Sto scop***, come ti permetti?", la confessione a luci rosse

08 febbraio 2022 a

Alessandro Haber ha appena pubblicato la sua autobiografia. Tra i passaggi più curiosi il rapporto con Nanni Moretti con cui ha girato un solo film: Sogni d'oro nel 1981. "Vi ho già parlato di Nanni Moretti, ma c’è una cosa che ho dimenticato di raccontarvi che riguarda proprio il telefono e che accadde ai tempi di Sogni d’oro. Con Nanni ci eravamo già incontrati, da lì a un mese avremmo cominciato il film e piano piano stavamo entrando in confidenza. Un pomeriggio mi chiamò mentre stavo facendo l’amore. Ero sopra di lei. Tu.tum, tu-tum. Squillò il telefono. Pronto, chi parla?, risposi con l’affanno", scrive Haber nel suo libro.

“'Nanni ciao, sto scop***, mi puoi chiamare più tardi? Come ti permetti?' Se lo avessi detto a un altro, mi avrebbe chiesto scusa, Nanni no. 'Non sono tuo fratello, come ti permetti?' 'Nanni scusa, sto facendo l’amore, è una cosa normale, lo fanno tutti'. S’inc*** e mise giù il telefono", ricorda ancora Haber questo esilarante episodio.

"Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Me lo aveva anche detto che non dovevo parlare di fi** e di calcio. A quel punto mi accorsi che ero ancora dentro di lei, mi guardava e non capiva e allora mi incazzai ancora di più: 'Chi sei? Come ti chiami? Non dovevo dirgli che stavo scopando. Vai via. Non faccio più il film, non faccio più il film'. Rimasi solo come un cretino", ricorda ancora Haber che poi il film con Moretti, nonostante l'imbarazzante lite, lo fece lo stesso.

