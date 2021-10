Che tempo che fa, bomba di Dagospia: "Come un insetto". Fazio umiliato da Nanni Moretti? Occhio al dettaglio

04 ottobre 2021 a

Che fucilata, da Dagospia, contro Fabio Fazio, Nanni Moretti e Che tempo che fa. Sul sito diretto da Roberto D'Agostino, infatti, ecco la consueta rubrica "Il divano dei giusti", firmata da Marco Giusti. Alla prima puntata della nuova stagione del format, infatti, tra gli ospiti d'onore c'erano Lilli Gruber e Moretti, appunto, che presentava il suo ultimo film, Tre piani, molto apprezzato all'ultimo festival di Venezia.

E Moretti, intervistato da Fazio, pur senza fare nomi si è scagliato contro i registi che scelgono di distribuire le loro pellicole direttamente con Netflix o analoghe piattaforme di streaming, bypassando dunque le sale cinematografiche, generando così quello che il regista italiano ritiene essere un danno ingente all'intera filiera. Ma qui, si parla d'altro. Si parla di quanto si legge su Dagospia.

Infatti, Giusti scrive: "Ieri sera, mentre da Fazio venivano celebrati Lilli Gruber, che si impossessava subito del programma come se fosse sempre stato suo, e Nanni Moretti, che guardando il presentatore come un insetto, attaccava senza far nomi i registi infami che si sposano con Netflix, venivo salvato dalla solita epocale ricerca infruttuosa di thriller da divano, da una nuova efferata serie nordica con donne massacrate". Bum: Nanni Moretti che guardava Fazio "come un insetto". Almeno secondo Giusti e Dagospia. Una discreta bomba...

