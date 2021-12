Quirinale, risuscita anche Nanni Moretti: "Non scherziamo". Sfregio a Silvio Berlusconi, sinistra terrorizzata

17 dicembre 2021 a

Non se lo vuole nemmeno immaginare Nanni Moretti, Silvio Berlusconi al Quirinale. Digerito il flop in sala del suo Tre piani a Napoli sul palco di un cinema di periferia, il regista romano rispondendo a una domanda sul "Caimano" al Colle, prima inorridisce e poi risponde tranchant: "Ma non scherziamo…".

Insomma, da che nel film Palombella rossa prevedeva il crollo di Silvio Berlusconi, oggi Nanni Moretti non solo deve prendere atto che il Cavaliere è ancora al suo posto e leader di un partito ma rischia pure di prendere il posto di Sergio Mattarella e diventare presidente della Repubblica. Moretti non ce la fa. Anche se tutti i suoi fan in sala lo applaudono per confortarlo.

E come se non bastasse, proprio mentre Moretti si disperava, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, si mostrava ottimista. "Se lo chiedete a me, il miglior presidente della Repubblica è Silvio Berlusconi… Poi se lui deciderà di farlo, spetterà a lui dirlo. Io credo che sarebbe uno straordinario capo dello Stato. Porre, però, dei veti politici dopo che per tanti anni abbiamo avuto un presidente della Repubblica che proveniva dal Pd, mi pare francamente un errore. Bisogna dialogare, discutere confrontarsi".

