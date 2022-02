Matteo Bassetti a Zona bianca zittisce Francesca Donato: "Intubato e morto in un'ora. Vorrei che lei andasse dai suoi parenti"

10 febbraio 2022 a

Matteo Bassetti ha messo a tacere Francesca Donato e le sue tesi no vax. Ospite di Zona bianca, su Rete 4, nella puntata del 9 febbraio, il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, l'ha smontata con poche ed efficaci argomentazioni: "Dico alla signora Donato che quando due giorni fa un no vax convinto è entrato al San Martino, ha rifiutato il casco e un'ora dopo essere stato intubato è morto, vorrei che lei andasse a spiegare ai parenti di queste persone le fandonie che andate raccontando".

E mentre l'europarlamentare lo guarda con aria di sufficienza, il professore infierisce: "La vaccinazione salva la vita. O non riconosciamo tutti questo dato di fatto oppure siamo su posiziono talmente antiscientifiche talmente anacronistiche talmente lontane dalla realtà che non vale la pena nemmeno di parlarne. Se non avessimo avuto i vaccini avremmo 5mila morti al giorno"

"Io non contraddico le sue tesi sulle vaccinazioni", prova a giustificarsi Francesca Donato. Ma il professor Bassetti la fa a pezzi di nuovo: "Ma lei non ha tesi, lei ha un mondo talmente confuso...". Quindi la bordata finale: "Per avere una tesi ci vuole un'idea e lei di idee ne ha poche e confuse".

