Otto e mezzo, Antonella Viola: "La Meloni può non vaccinare sua figlia, ma non può dare notizie false"

12 febbraio 2022 a

a

a

La vaccinazione anti-Covid per i bambini fa molto discutere ma gli esperti in tv continuano a ribadire che è fortemente raccomandata sia per proteggere i nostri piccoli sia perché il virus altrimenti continuerà a circolare. Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata dell'11 febbraio, Antonella Viola, riferendosi alla battuta di Giorgia Meloni - "le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine" - tuona: "È vera e propria disinformazione, anche di cattivo gusto".

"Vaccino, autorizzazione condizionata". La bomba del prof Mangia: "Quello che ancora non sappiamo sul siero"

"Io perché sono puntigliosa sono andata a guardarmi i dati sui morti per fulmini", prosegue l'immunologa dell'Università di Padova. "Negli Stati Uniti, negli anni del Covid, sono morti due ragazzi tra 0 e 18 anni a causa dei fulmini, nello stesso periodo nella stessa fascia d'età si sono registrati mille decessi per il Covid".

"Montagnier era disperato, di cosa è morto". La rivelazione dell'amica italiana più fidata: l'ultima confessione, due settimane fa

Quindi l'immunologa dell'Università di Padova attacca la presidente di Fratelli d'Italia: "Giorgia Meloni può esercitare il suo diritto di madre di non vaccinare sua figlia, perché non c'è l'obbligo per quella categoria di età, però non può dare notizie false. La società italiana di pediatria ha detto ripetutamente che i bambini vanno vaccinati, che vanno protetti e che lo strumento migliore è il vaccino. Nessun politico può mettere in discussione quello che dicono i pediatri italiani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.