Che tempo che fa, Luciana Littizzetto oltre la decenza: "La cacca umana più grande di sempre"

"La cacca umana più grande di sempre è di un vichingo e risale al IX secolo": Luciana Littizzetto, spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, affronta sempre temi stravaganti nei suoi interventi in trasmissione. E anche questa volta non si è smentita. Uno degli argomenti al centro del suo monologo riguardava proprio la "cacca più grande". Il suo commento, ovviamente, è stato ironico.

La comica torinese, in particolare, ha commentato il fatto che adesso questo reperto - lungo 20 centimetri - sia esposto addirittura in un museo, lo York’s Archeological Resource Centre: "La domanda è come l'avranno restaurata? Con l'attak o l'imodium?". Su Twitter gli utenti si sono scatenati con commenti divertiti. Uno per esempio ha scritto: "La domanda è: da quanti giorni, mesi non andava?".

La Littizzetto, poi, si è fatta notare nel corso della puntata anche per il siparietto con Luca Argentero. L'attore protagonista della serie "Doc - Nelle tue mani", è stato "vittima" di un vero e proprio blitz. La comica, vestita con camice bianco, ha annunciato: "Ora Doc è nelle mie mani, lucido l'argenteria". Poi l'ha stuzzicato: "Io e lui abbiamo avuto una storia in passato, forse lui ha perso la memoria. Abbiamo fatto delle robe... Nei fienili, sull'Apecar...".

