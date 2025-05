Walter Veltroni, sparata anti-Trump: "Ecco cosa sogno"

“C’è un tentativo, non da oggi, di sostituire la democrazia con un uomo solo al comando”: Walter Veltroni lo ha detto a La Stampa a proposito del presidente americano Donald Trump. Sull’atteggiamento della premier Giorgia Meloni nei confronti del capo della Casa Bianca, invece, il primo segretario del Pd ha spiegato che “bisogna distinguere due dimensioni diverse. Una cosa è la diplomazia: con il presidente degli Stati Uniti è giusto parlare. Altra dimensione è il giudizio di fondo. Che non può non essere allarmato”.

Parlando dell’opposizione e di cosa bisognerebbe fare contro Trump e la destra americana, poi, lo scrittore ha rivelato un suo desiderio: “Da cittadino, mi piacerebbe trovarmi con altri cittadini per contestare questo tempo di intolleranza e di attacco alla democrazia. Manifestazioni civili, come quelle in corso negli Usa. Sarebbe bello, forse è un sogno, che in tutta Europa, nello stesso giorno, i cittadini mostrassero che un altro mondo è possibile. La destra ha tutto il diritto di manifestare le sue posizioni, ma non è giusto che il pensiero democratico, progressista e liberale sia imbarazzato, timido, in difesa. O ripiegato sul passato”.