Referendum, la profezia di Marcello Sorgi: il no della consulta all'eutanasia? "Una botta contro Salvini"

Bocciato il referendum proposto da Marco Cappato e dall'Associazione Luca Coscioni. Il "no" della Consulta che ha definito la richiesta inammissibile perché il quesito, se accolto, non avrebbe tutelato sufficientemente le persone più deboli, ha sorpreso anche Matteo Salvini. A pensarla così Marcello Sorgi che su La Stampa scrive: "L'ipotesi di consultazione sul fine vita infatti era tra quelle che avevano trovato più accoglienza durante la raccolta delle firme. E avrebbe dovuto funzionare da traino al resto delle proposte".

L'incognita, a detta del giornalista, è quale sarà l'opinione della Corte sugli altri referendum, se si considera che nelle ultime elezioni suppletive per la Camera a Roma ha votato solo l'11 per cento degli aventi diritto, e al ballottaggio di qualche settimana prima poco più del 30.

Tra le principali motivazioni dietro la crisi dei referendum che si trascina dal 1997 ad oggi per Sorgi ci sarebbe il calo di partecipazione e la campagna attiva per l'astensione. Non solo, perché anche l'elettorato di centrodestra è spaccato: con Fratelli d'Italia che spinge per un "no" all'eutanasia. "Inoltre - conclude Sorgi - è assai difficile che su qualcuna delle materie oggetto del voto il Parlamento trovi una soluzione che eviti il ricorso alle urne. Basta vedere l'accoglienza riservata alla modifica del sistema elettorale del Csm avanzata dalla Cartabia".

