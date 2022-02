Cartabianca, Elisa Isoardi versione Salvini: "Fatevi un giro al mercato". Bordata politica dalla Berlinguer

16 febbraio 2022 a

E' una Elisa Isoardi "salviniana" quella che si è vista da Bianca Berlinguer ieri sera 15 febbraio a Cartabianca, su Rai tre. La conduttrice ed ex fidanzata di Matteo Salvini ha affrontato il tema dei rincari, infatti, con uno spirito leghista. "Se si va al mercato si vede che ortaggi e frutta sono arrivati alle stelle", dice la Isoardi in studio. "Ora bisogna difendere la categoria perché i ristoratori sono i primi trasformatori delle nostre materie prime: parlano di territorio anche loro."

Il tema dei ristoratori è anche legato al Super Green pass. E Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia. si sfoga in diretta: "Voi non rappresentate i lavoratori di questo Paese. Siete meno dell'1 per cento. I sindacati hanno chiesto l'obbligo vaccinale. Molti vostri colleghi hanno fatto sacrifici, nessuno si è divertito a vaccinare se stesso o i propri figli".

Quindi interviene Stefania Porcelli, ristoratrice romana, che racconta la sua esperienza: "Da parte di alcuni lavoratori che non vogliono vaccinarsi c'è una forma di egoismo totale. Il Green pass", sottolinea, "ci ha permesso di riaprire le attività e di non chiudere mai nel corso di questo anno". Certo i problemi non mancano, sottolinea la chef Cristina Bowerman: "Molti green passi stranieri non vengono riconosciuti. Ho dovuto respingere alcuni clienti. Servirebbe più elasticità".

