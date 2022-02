Guido Crosetto, la gaffe di Ylenja Lucaselli: "Lei è malata, voi fate schifo", una dolorosa verità sulla deputata meloniana

16 febbraio 2022 a

Una gaffe di Ylenja Lucaselli ha fatto il giro della rete e ha scatenato non solo ironia, ma anche tante polemiche. Il sospetto è che il fatto di essere una deputata di Fratelli d’Italia ha giocato a suo sfavore, dato che in molti le hanno dato addosso con cattiveria per partito preso. Portando avanti la tesi sua e del suo partito contro il Green Pass, la Lucaselli ha pubblicato su Facebook un post con un errore di “calcolo”.

“Ci sono più di 500 milioni di italiani che non potranno andare a lavoro e che non potranno portare a casa lo stipendio perché lo Stato ha deciso che per farlo serve un pass. Questa non è democrazia”, è il messaggio scritto dalla deputata meloniana, che evidentemente ha commesso un refuso scrivendo “milioni” al posto di “mila”. Nonostante il post sia stato cancellato dopo pochi minuti, ovviamente gli screen hanno fatto il giro della rete.

A un certo punto Guido Crosetto è intervenuto sul caso in maniera molto dura contro quelli che stavano offendendo la Lucaselli: “State attaccando per una banale lapsus verbale una persona che sa perfettamente quanti abitanti ha l’Italia e che vive un momento difficile che la costringe a cure fisicamente pesanti. Mi fate schifo”. A sgonfiare il caso è stata la diretta interessata, che ha scelto di rispondere con ironia e sorrisi: “Uno, nessuno, 500mila… scusate per l’errore, capita, comunque mi avete regalato un pomeriggio di risate”.

