Andrea Crisanti, "non mi sono arricchito col Covid". Sicuro? Si compra la villa del '600 con 7 bagni: le cifre e le foto

Villa Priuli Custoza è diventata di proprietà di Andrea Crisanti. La dimora storica di Vincenzo Scamozzi, costruita nel Seicento, non è quindi più sul mercato: ad acquistarla per una cifra vicina ai 2 milioni di euro è stato proprio il microbiologo diventato famoso in tutta Italia per le divulgazioni in televisione sul Covid. Più di qualcuno è rimasto sorpreso dall'acquisto di Crisanti, che lo ha giustificato così a Repubblica: "Si guadagna così bene facendo il microbiologo? Sono un professionista di 66 anni, qualcosa nella vita l'avrò pur guadagnato. E comunque non conta tanto quello che uno guadagna, ma quanto uno spende. Io e mia moglie abbiamo sempre condotto una vita semplice, senza tanti viaggi e lavorando tanto”.

Pare che Crisanti sia rimasto rapito dalla villa: “Era da lungo tempo che mia moglie e io cercavamo una dimora di questo tipo - ha raccontato al Corriere della Sera - e finalmente siamo riusciti ad acquistare una casa storica che obiettivamente era intatta. Conservava ancora le caratteristiche originali. Non è stata alterata ed è la cosa principale per noi, perché a dire il vero ci sono moltissime case e ogni volta che entravo da qualche parte soffrivo nel vedere come erano state manomesse. Questa ha tanti lavori da fare e sicuramente impegnerà molti risparmi miei e di mia moglie”.

La villa, che si trova nella frazione di Villa del Ferro, è circondata da 1,2 ettari di giardini: ma cosa intende farci Crisanti? “L’obiettivo è anche quello di restituire questa dimora storica alla comunità. Sicuramente la metteremo in sicurezza - ha spiegato al Corriere della Sera - e la apriremo alle scuole, affinché possano godere del verde e faremo un centro multimediale per dotare la comunità di uno spazio per le manifestazioni culturali”.

