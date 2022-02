Brad Pitt trascina in tribunale Angelina Jolie, cosa si è venduta a sua insaputa all'oligarca russo: choc a Hollywood

18 febbraio 2022 a

Tra Brad Pitt e Angelina Jolie non sembra esserci mai pace. A metterli nuovamente l'uno contro l'altra stavolta è il vino. In particolare i vigneti, di cui i due divi sono co-proprietari. L'attore ha fatto causa all'ex moglie, dopo aver scoperto che ha venduto la sua parte della tenuta di Château Miraval nel Sud della Francia ad un miliardario russo Yuri Shefler.

La coppia l'aveva acquistata e fondato un'azienda vinicola con lo stesso nome, nel 2008. E lì si erano anche sposati nel 2014. L'accordo iniziale però prevedeva che nessuno dei due avrebbe potuto vendere la propria quota di partecipazione nell'azienda senza ottenere il consenso dell'altro. Ma la Jolie aveva già chiesto di poter vendere i vigneto. La clausola nel contratto parlava chiaro. La società di Shefler infatti è in concorrenza con quella di Pitt nella produzione dello champagne.

Secondo Pitt, la Jolie on contribuisce più finanziariamente, già da anni, all'attività, mentre l'attore ha continuato a sostenere economicamente l'azienda. Ed è per questo che ha chiesto che sia un tribunale a decidere l'annullamento della vendita e a quanto ammonta il danno economico subito dalla non partecipazione dell'ex moglie alle spese dell'azienda vinicola.

