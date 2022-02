Che tempo che fa, "balle sul green pass" e Fabio Fazio muto: esplode il caso Walter Ricciardi

19 febbraio 2022 a

Il Movimento 5 Stelle contro Walter Ricciardi e Fabio Fazio. Il consigliere scientifico del ministero della Salute è finito nel mirino per alcune dichiarazioni sul Green pass, definite dai grillini "ingannevoli". "Nella puntata dello scorso 13 febbraio della trasmissione Che tempo che fa, in onda su Rai3 - si legge nell'interrogazione presentata al presidente e all'amministratore delegato della Rai la senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani - Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministero della salute, ha fatto delle dichiarazioni in merito all'utilizzo delle certificazioni verdi Covid 19 ingannevoli rispetto alle indicazioni dello stesso Ministero".

Scendendo nel dettaglio, le parole incriminate del braccio destro di Roberto Speranza sono quelle relative al certificato verde. Su questo Ricciardi "ha spiegato che i green pass ci consentono sostanzialmente di frequentare gli ambienti al chiuso in maniera sicura perché chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci".

E ancora, è questo il fulcro della rimostranza: "Sul sito del ministero invece si chiarisce perfettamente che anche chi ha tutte le dosi di vaccino contro il Covid-19 può ammalarsi e trasmettere l'infezione agli altri. Il servizio pubblico dovrebbe tutelare i cittadini e gli utenti dal rischio di diffusione di fake news sull'epidemia da Covid-19". Ma l'accusa, come detto prima, non è solo rivolta all'accademico. Il Movimento se la prende anche con Fazio che, di fronte a certe frasi, "non ha fermato la diffusione di una fake news".

