L'amico di Kaufmann? Ha incassato 4,2 milioni per far uscire 1 film su 12

Non ci vuole molto in Italia per fare i soldi con il cinema. È sufficiente un po’ di fantasia e di peluria sullo stomaco per diventare un produttore di successo, almeno dal punto di vista economico. La terrificante storia di Andromeda, la bambina soffocata a un anno di vita nel parco romano di Villa Doria Pamphili, probabilmente dal padre, attualmente in carcere in Grecia perché sospettato di aver ucciso lei e sua madre, la ventinovenne russa Anastasia Trofimova, ha squarciato definitivamente il velo sul sottobosco di avventurieri e truffatori che vive dei finanziamenti al cinema. Una realtà fiorita grazie alla legge del fu ministro del Pd alla Cultura, Dario Franceschini, che ha introdotto il tax credit, rimborso automatico del 40% delle spese previste per realizzare un’opera. Funzionava così: chiunque, anche senza titoli ed esperienza, si inventa una sceneggiatura, monta un paio di battute e si trova un produttore accede al finanziamento. A quel punto non gli restava che redigere un ricco elenco delle spese da far vidimare al ministero, che approvava per lo più senza verificare. Il fortunato richiedente spediva dunque il produttore in banca a rivendersi il credito fiscale maturato su esborsi spesso mai affrontati.

Così ha fatto Francis Kaufmann, l’americano sospettato di duplice omicidio per il suo Stelle della Notte, che ha incassato 863.595,50 euro senza essere mai stato distribuito e probabilmente, malgrado quel che dice l’uomo che l’ha prodotto e ha incassato i soldi per conto anche del presunto assassino, senza essere mai stato davvero girato. Costui, che afferma che tutto è in regola ed entro il 14 luglio deve presentare al ministero tutte le carte che, finalmente, gli sono state chieste per documentare che le spese che gli sono state rimborsate sono state effettivamente sostenute, afferma di essere sotto choc per aver lavorato con un presunto criminale. Possiamo immaginarlo, ma non è questo il punto.

Il punto è che Marco Perotti, così si chiama il produttore a cui si è affidato Kaufmann, che per l’occasione si era inventato il nome di Raxel Ford e aveva presentato un passaporto falso, non è sospettato di essere un assassino. Il ministero ha aperto un dossier sudi lui per capire se il giochino fatto per Stelle della Notte sia un’eccezione o la regola. La risposta esatta pare la seconda. Perotti è titolare della Coevolution srl, una società che figura avere sede a Roma, ai Parioli, ma della quale all’indirizzo denunciato non c’è traccia. Come è un giallo anche il recapito telefonico: si compone il numero e risponde il centralino di Cinecittà, dove nessuno sa chi siano Perotti e la sua Coevolution, ci fa sapere Franco Bechis, autore dello scoop degli 863mila euro, sul sito giornalistico Open, che dirige.