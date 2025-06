4 di Sera, il generale Capitini: "Posti sicuri non ci sono più"

"Di solito un aggredito si rivolge alla guerra dei poveri, al sistema, al metodo di combattimento che è quello del terrorismo": il generale Paolo Capitini, ospite di 4 di Sera su Rete 4, lo ha detto a proposito della possibile reazione dell'Iran ai raid statunitensi contro i suoi tre siti nucleari più importanti. Un attacco, quello di Washington, che segue giorni di raid da parte di Israele.

"A questo punto - ha proseguito il generale - qualsiasi cosa in questo campo diventa un obiettivo, da una stazione della metropolitana a una base militare, un mercato, un monumento. In questo senso qui posti tranquilli e sicuri non ce e sono. Già l’idea stessa che non esistano posti da poter definire sicuri è già un obiettivo del terrorismo".